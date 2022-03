Si è svolto sabato mattina il congresso regionale dei Verdi – Europa Verde che ha fra l’altro eletto i nuovi portavoce regionali del partito: Mauro Mangano ed Antonella Ingianni. L’assemblea ha visto la partecipazione dei portavoce nazionali

Eleonora Evi e Angelo Bonelli e i saluti dei rappresentanti di diverse

forze politiche, tra cui Antony Barbagallo del PD, Fabrizio Ferrandelli di +Europa e Claudio Fava de I cento passi.

Per Mauro Mangano, dirigente scolastico ed ex sindaco di Paternò, “l’assemblea congressuale segna l’inizio del lavoro organizzativo di Europa Verde in Sicilia.

Inizieremo, da subito, il confronto con i territori per elaborare le nostre proposte programmatiche per le prossime elezioni amministrative e per avere un ruolo da protagonisti alle regionali del prossimo

autunno.”di novembre”. Per Antonella Ingianni, agronoma marsalese, storica attivista delle battaglie ambientaliste nel trapanese, “Europa Verde deve riuscire ad

affrontare i complessi cambiamenti della nostra società, da quelli climatici, alla crescita immotivata dei consumi, influenzati dalla globalizzazione e che determinano profonde disuguaglianze sociali”.

Oltre ai due portavoce, l’Assemblea ha eletto i 14 componenti della direzione regionale, in rappresentanza delle nove province.

Nella foto, Mauro Mangano e Antonella Ingianni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...