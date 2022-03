Si terrà il 20 marzo un’iniziativa del PD, sulla strada statale 626 nel tratto incompleto nei pressi della miniera Trabia Tallarita, al fine di sensibilizzare i governi nazionale e regionale e l’Anas affinché si adoperino in tempi certi e brevi, per il completamento dell’opera.

I circoli PD della città di Caltanissetta aderiscono all’iniziativa perché ritengono che le carenze infrastrutturali nella Regione Siciliana, palesi e note a tutti, devono essere colmate. Il completando di un’opera importante per lo sviluppo del nostro territorio passa necessariamente dal completamento della Strada Statale 626, concepita come una strada “a scorrimento veloce”, realizzata a partire dalla seconda metà degli anni settanta e non ancora completata che collega Licata all’entroterra siciliano e all’autostrada Palermo-Catania passando per il vicino comune di Sommatino.

La tratta attualmente in esercizio (prima che crollasse il viadotto Petrulla) è lunga poco meno di 28 km: ha origine sulla strada statale 123 di Licata, nei pressi di Licata, e termina all’incrocio con la strada statale 190 delle Solfare, tra Riesi e Sommatino.

Restano da comletare i restanti 11 km, compresi tra il km 28,7 e la SS626 , nei pressi della miniera Trabia Tallarita, tratto che completerebbe la diramazione, fino a congiungersi allo scorrimento veloce Caltanissetta-Gela.

L’opera ha una rilevanza strategica per i Comuni ricadenti nella Valle del Salso e per quelli adiacenti (Caltanissetta, Sommatino, Riesi, Mazzarino, Butera, Gela, Licata, Ravanusa, Campobello di Licata, Canicattì,). Collega due province, Caltanissetta e Agrigento. Lungo tale asse stradale.

Il completamento consentirebbe di collegare all’asse autostradale il Museo della Miniera Trabia – Tallarita, il sito industriale di Sommatino e la cantine vitivinicole di Riesi, il polo turistico di Licata, la zona Industriale di Ravanusa e Campobello di Licata, la Diga Gibbesi, il Parco Naturalistico nonché di aprire nuovi sbocchi commerciali per un territorio vocato alla coltivazione dell’Uva Italia e dell’Uva da mosto che vede la presenza di importanti realtà imprenditoriali.

L’ANAS promette che le opere di completamento dell’ultimo tratto dovrebbero essere appaltate entro l’anno, tuttavia il rischio che l’opera, incompleta e in stato di abbandono, possa continuare a essere vandalizzata è molto concreto. Per questo motivo è necessaria un’accelerazione degli interventi e una risposta concreta ad un territorio che aspetta da mezzo secolo (1972/2022).

Il Partito Democratico delle province di Caltanissetta e Agrigento, i circoli dei comuni ricadenti nella valle del Salso, chiedono un intervento immediato, finalizzato al completamento definitivo dell’opera che consentirà il collegamento all’asse autostradale Palermo-Catania.

A tal proposito, è in programma un’iniziativa pubblica che si terrà a il 20 marzo, sulla strada statale 626, nel tratto incompleto nei pressi della miniera Trabia Tallarita, al fine di sensibilizzare i governi nazionale e regionale e l’Anas affinché si adoperino in tempi certi e brevi, per il completamento dell’opera.



