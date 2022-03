Il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili On. Giancarlo Cancelleri, oggi nei cantieri del raddoppio ferroviario Cefalù Ogliastrillo – Castelbuono per l’avvio dei lavori della macchina “Margherita”, denominata “talpa” giunta dalla Cina per essere impiegata nei lavori di realizzazione del raddoppio ferroviario della linea Palermo-Messina:

“Questa di oggi è un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione del Governo per il Sud e per la nostra regione” commenta il Sottosegretario Giancarlo Cancelleri.

“Siamo in un cantiere di raddoppio ferroviario e questo significa che oggi stiamo facendo quello che per decenni altri non hanno fatto. Dopo diversi intoppi, adesso i lavori procedono a ritmo soddisfacente e l’impiego della talpa velocizzerà chiaramente le fasi di scavo delle gallerie in progetto. La tratta Cefalù Castelbuono si estenderà su una superficie di oltre 12 km e avrà un costo di circa 380 milioni di euro”, sottolinea il Sottosegretario.

“ Oggi stiamo recuperando il tempo perso negli anni passati. Abbiamo ravvivato un cantiere morto. Io sono alla testa di una richiesta politica fondamentale che è quella di avviare lo studio di fattibilità e quindi la progettazione del raddoppio ferroviario anche della tratta Castelbuono –Patti per poter dare anche a questa zona della Sicilia un collegamento con l’alta velocità che arriverà presto. Un progetto ambizioso che la mia terra si merita e che io, da Sottosegretario al Mims, porterò avanti con fermezza e piena determinazione” continua convinto Cancelleri.

“Oggi celebriamo il lavoro perché il pulsante che azionerà la talpa accenderà anche 350 posti di lavoro. Una benedizione per la Sicilia affamata si di infrastrutture ma anche e soprattutto di lavoro, serenità e stabilità”.

“Concludo ricordandovi che oggi, dunque, possiamo vantare un altro importante passo avanti nella realizzazione di un’opera infrastrutturale ferroviaria fondamentale per l’Isola, che permetterà un collegamento più rapido e sostenibile fra le città siciliane, in una Sicilia sempre più veloce ed efficiente”, conclude soddisfatto il Cancelleri.

