Di seguito pubblichiamo testo integrale del consigliere di Mazzarino, Livio D’Aleo riguardo le mancate risposte dell’amministrazione.

IL sottoscritto consigliere comunale di minoranzaLivio D’Aleo con la presente espone quanto segue:

PREMESSO– Che il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dell’art.9 comma 3, prevede che i Consiglieri Comunali abbiano il diritto di presentare interrogazioni e che entro il termine di trenta giorni il sindaco o l’assessore al ramocompetente debba darne risposta;- Che con delibera di Consiglio Comunale n.71 del 03\07\2019, veniva istituita una seduta consiliare al mese chiamata “QUESTION TIME” dedicata alla discussione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate.

RITENUTO– Che lo scrivente ha presentato le seguente interrogazioni:1) Interrogazione pulizia area tra via Pozzo Catenaccio e Viale XX settembre presentata in data 06\10\2021;2) Interrogazione mancata erogazione d’acqua presentata in data 12\11\2021;3) Interrogazione, Lavori sospesi cantiere di lavoro in Via Sortino presentata in data 10\12\2021;4) Interrogazione, Interventi strada sita in c.da “ Ceraulo \Mercatande” presentata in data 07\01\2022;5) Interrogazione , Invia una segnalazione presentata in data 24\01\20226) Interrogazione , Pagamento TOSAP 2022, presentata in data 11\02\2022- Che dal numero di protocollo si puo’ evincere che da tempo i trenta gioni , così come previsto dalregolamento, sono passati abbondantemente.

PRESO ATTO– Che non dare risposte alle interrogazioni presentate dal Consigliere Comunale oltre a non rispettare quello dal Regolamento del Conisglio Comunaleviola quanto previsto dall’art.43 D.lvo 267\2000

RILEVATO – Che la mancata risposta alle interrogazioni presentate è da interpretare come una negatarisposta alla città, oltre a dare l’immagine di un’Amministrazione poca attenta alle problematiche dei propri cittadini;- Che è dovere dell’amministrazione rispettare il Regolamento del Consiglio Comunale ;

CONSIDERATO – Che lo scrivente ha sollevato il problema sia in tante sedute di Consiglio Comunale che attraverso comunicati stampa;- Che se non arriveranno delle valide risposte alle interrogazioni, il sottoscritto si rivolgerà agli organi competenti;

SI INTERROGA

IL Sindaco e la Giunta per quale motivo si registra un notevole ritardo alle risposte delle interrogazioni,.

Si chiede risposta scritta e l’inserimento come punto all’ordine del giorno al primo consiglio comunale.

