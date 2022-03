“Insieme per l’Ucraina” è l’iniziativa di solidarietà promossa dalla segreteria regionale del PD Sicilia, guidata da Anthony Barbagallo, per manifestare vicinanza concreta all’Ucraina, e alla sua popolazione, aggredita e invasa dalla Russia.

Si tratta di una raccolta di beni – farmaci e beni alimentari non deperibili – che si svolgerà domenica 20 marzo dalle 9:30 alle 12:30.

“Abbiamo deciso di coinvolgere la nostra rete di circoli territoriali – spiega Barbagallo – sparsi in tutta la Sicilia per raccogliere, nelle sedi e nelle principali piazze, i beni di prima necessità che scarseggiano in Ucraina, coinvolgendo anche ove possibile associazioni, parrocchie e istituzioni locali”:

Entro la prossima settimana, attraverso la pagina Facebook (facebook.com/pdsicilia), il sito (www.partitodemocraticosicilia.it) e i comunicati stampa, verranno divulgati l’elenco dei circoli e delle piazze coinvolte e la lista dei beni utili e necessari da far pervenire.

