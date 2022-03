“Di fronte alle immagini cruente di ciò che sta accadendo in Ucraina, non ci si può girare dall’altra parte e fare finta di nulla – afferma il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano – dare un posto sicuro al cittadini ucraini che scappano dalla guerra è un dovere di tutti i Paesi europei, per questo plaudiamo e sosteniamo l’iniziativa del Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, che ha manifestato la disponibilità ad ospitare nella città dei templi i profughi ucraini, a maggior ragione se si tratta di anziani, donne e bambini”.

