Polisportive Giovanili Salesiane:  Pigiessiadi 2022 ai nastri di partenza 

Dopo la buona riuscita delle Pigiessiadi 2021, edizione dedicata alla ripartenza, le Polisportive Giovanili Salesiane di Sicilia organizzano dal 26 al 29 maggio 2022 le Pigiessiadi 2022, che si terranno a Ragusa, presso l’Athena Resort.

La manifestazione regionale, dopo la prima fase realizzata nei diversi territori provinciali e locali attraverso i tornei, si avvia verso la seconda ed ultima fase. L’iscrizione al torneo è riservata alle società che hanno preso parte ai campionati provinciali.

L’organizzazione sarà curata direttamente dal Comitato regionale attraverso la Direzione tecnica. Per il calcio a 5 maschile scenderanno in campo atleti afferenti alle categorie propaganda, under 15, under 17 e libera, per la pallavolo femminile under 16-18 e libera e pallavolo mista libera. All’edizione 2022 prenderanno parte anche gli atleti del settore equestre.

“Le Pigiessiadi 2022 – afferma Massimo Motta, Presidente Regionale – tornano ad essere celebrate nello stesso periodo pre-pandemia. Le PGS siciliane si preparano a vivere una delle manifestazioni più belle e arricchenti per tanti atleti. Le Pigiessiadi sono occasione di crescita e divertimento per grandi e piccoli, momenti di gioia e di condivisione”

Le Pigiessiadi 2022 si svolgeranno in modalità residenziale, nel rispetto delle normative e dei protocolli sanitari sportivi vigenti al momento dell’evento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...