Policlinico Universitario di Enna. On. Giusi Savarino replica alle dichiarazioni dei deputati pentastellati 

“Sulla istituzione del Policlinico Universitario di Enna duole dover leggere l’ennesimo commento fuori fuoco, financo pretestuoso, da parte di alcuni colleghi cinquestelle che forse dimenticano, o ancor più grave non hanno effettiva contezza, del percorso costruito intorno alla rete formativa e accademica della facoltà di medicina di Enna a partire dalla legge 5 del 2009.

Quella della Kore costituisce una grande opportunità di formazione sanitaria per l’intera Sicilia centrale, con in testa le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna e le loro strutture ospedaliere. Non può ridursi a mero cavillo per vacue polemiche politiche”.

