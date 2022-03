PNRR, sottosegretaria Floridia: prorogato bando per asili e attivazione edilizia scolastica  

Per un ambito prioritario come quello dei servizi per l’infanzia è fondamentale che tutte le risorse del PNRR siano utilizzate al meglio, soprattutto se rivolte alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti.

Proprio per questo, oltre alla 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨, abbiamo avviato un’azione concreta di 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐚𝐢 C𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢, con l’obiettivo di intercettare tutte le realtà territoriali carenti di servizi e informarle delle opportunità previste.

In particolare, saranno organizzati incontri territoriali con il coinvolgimento delle Prefetture e la partecipazione del Ministero dell’Istruzione e della task force edilizia scolastica dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.

Questo supporto mirerà a stimolare la partecipazione e ad accompagnare gli uffici tecnici degli Enti locali nella predisposizione della candidatura. I territori avranno a loro disposizione anche dei webinar dedicati, organizzati in coordinamento con l’ANCI, l’Associazione dei Comuni italiani.

Il PNRR rappresenta un’opportunità unica e, grazie a queste risorse, possiamo dare ai servizi per l’infanzia l’attenzione che meritano nel nostro sistema educativo”, così in una nota la Sottosegretaria all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...