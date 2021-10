PNRR, Scilla: “Serve un vero raccordo tra Roma e le Regioni. Mercoledì prossimo incontro con ministro Patuanelli”

«Proficuo incontro questa mattina in Terza Commissione Attività produttive sull’esclusione dei progetti siciliani finanziabili con il PNRR». Lo riferisce l’assessore regionale all’Agricoltura e sviluppo rurale, Toni Scilla.

«È stato accertato il corretto inserimento dei progetti, quasi tutti esecutivi, sulla piattaforma dedicata DANIA. – spiega Scilla – Ribadiamo il mancato accordo tra il Ministero e la Regione sui 23 parametri che ne hanno condizionato la valutazione e quindi determinato l’esclusione ».

«È venuto meno un preventivo confronto – sottolinea l’assessore della giunta Musumeci – per valutare le esigenze e le necessità specifiche delle nostre infrastrutture e, quindi, individuare criteri di valutazione più congrui alle nostre caratteristiche. Si tratta di parametri che vanno rivisti e resi meno stringenti per la Sicilia che ha le sue specificità. È proprio per trovare una possibile soluzione che mercoledì prossimo a Roma incontrerò il ministro Patuanelli».

L’assessore conclude infine: «Mi complimento con i parlamentari dei vari schieramenti politici e con il vice presidente dell’ARS, Angela Foti, per il dialogo costruttivo intavolato nella condivisione degli interessi dell’agricoltura siciliana».