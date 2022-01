Pillola contro il Covid nelle farmacie degli ospedali siciliani

Nei prossimi giorni la pillola antivirale contro il Covid, prodotta dalla Merck, sarà a disposizione delle farmacie degli ospedali siciliani. La struttura commissariale nazionale ha assegnato alla Sicilia 360 delle 11.899 confezioni che sono attualmente in distribuzione in Italia. La cura consiste in quattro capsule da prendersi a casa due volte al giorno per cinque giorni consecutivi. Secondo le indicazioni dell’Agenzia del Farmaco l’antivirale orale chiamato Molnupiravir è autorizzato per il trattamento dei pazienti Covid a rischio e che non sono ricoverati e deve essere assunto entro cinque giorni da quando compaiono i primi sintomi della malattia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...