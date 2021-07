Penalty Awards: Il presidente della Nissa, Arialdo Giammusso in nomination come miglior dirigente del calcio dilettantistico siciliano di Eccellenza.

Il presidente della Nissa, Arialdo Giammusso, ha ricevuto una delle tre nomination, all’ottava edizione del Penalty Awards, come miglior dirigente del calcio dilettantistico siciliano di Eccellenza.

Il premio sarà consegnato nella manifestazione organizzata da Ettore Tortorici in collaborazione con FIGC e AIAC, il 7 agosto al Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro.

“Devo ammettere, -ha commentato Giammusso – che non mi sarei mai aspettato di essere nominato per questo prestigioso premio. Sono presidente della Nissa soltanto da 9 mesi. Quando ho appreso la notizia, -aggiunge- mi sono sentito onorato e orgoglioso del mio lavoro e di quello di tutte le persone che hanno contribuito a riportare la Nissa all’attenzione della Sicilia del calcio. Dietro ad ogni risultato, -conclude il presidente- c’è sempre un grande lavoro di squadra. E noi, con questa nomination, abbiamo già vinto l’award!”.