PD San Cataldo: Primi cambi di casacca in Consiglio Comunale 

Comunicato stampa PD San Cataldo.

A sorpresa, forse infrangendo qualsiasi record, apprendiamo dalla stampa locale il primo cambio di casacca in Consiglio Comunale,a pochi mesi dalle elezioni.

La sorpresa maggiore deriva però dal fatto che a cambiare schieramento è qualcuno all’interno dell’opposizione. La stessa opposizione che si mostrava compatta nell’attaccare l’operato dell’amministrazione, criticandone le discussioni interne, si rivela in tutte le sue contraddizioni e ipocrisie.

Il consigliere comunale Bartolo Mangione, primo degli eletti nella lista “Lega – Tre Colombe” a sostegno di Claudio Vassallo candidato a Sindaco, ha infatti comunicato il passaggio a Forza Italia, lista a sostegno di Luigi Cuba.

Un duro colpo non solo per le liste a sostegno di Vassallo, ma anche e soprattutto per l’On. Alessandro Pagano che perde il suo primo consigliere in favore del rivale On. Michele Mancuso. È chiaro che è partita la campagna elettorale e anche la campagna acquisti in vista delle regionali. I rappresentati di centrodestra d’altronde ci hanno abituato, ormai da decenni, a continui cambiamenti di casacca a partita in corso, vivendo i partiti come treni da cui salire e scendere a seconda della convenienza politica del momento.

La Lega Nord e Forza Italia, agendo con politiche ben lontane dalle problematiche delle persone, hanno perso credibilità da tempo. Il voto di San Cataldo lo ha dimostrato mandando loro un messaggio chiaro e visti i disastri del governo Musumeci auspichiamo che anche a novembre i cittadini diano loro una risposta forte, non cadendo in questi spostamenti mirati solo a sostenere l’ennesimo candidato del sud della provincia o del vallone che non ha mai rappresentato gli interessi dei sancataldesi.

L’opposizione si prepara a vivere momenti difficili, viste le voci insistenti del prossimo cambio di casacca, che a detta di molti porterà un consigliere a infrangere un altro record, quello del numero di partiti e movimenti in cui si è candidato.

Noi continuiamo nel nostro lavoro per dimostrare ancora una volta la nostra coerenza, la nostra credibilità, la nostra attenzione ai veri problemi dei cittadini sancataldesi.

