Palma di Montechiaro. Scappa all’Alt della polizia, rintracciato e denunciato 

Alla guida di una moto, alla vista dei poliziotti della sezione Volante, si è dato a precipitosa fuga lungo le vie cittadine, al fine di eludere il controllo, e creando pericolo per gli altri utenti della strada. A distanza di alcuni giorni, i poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro hanno rintracciato il fuggitivo. Si tratta di un trentenne palmese, pregiudicato, trovato a bordo di un’autovettura, in compagnia di un altro soggetto con precedenti di polizia.

Il giovane riconosciuto dagli agenti come il conducente della moto, e l’amico sono stati sottoposti a perquisizione personale, nel corso delle quali, indosso al secondo è stato rinvenuto un coltello a serramanico, del cui porto non ha fornito alcuna motivazione.

Per cui il trentenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di resistenza a Pubblico ufficiale, oltre ad essere destinatario del fermo amministrativo della moto, e di sanzioni amministrative per oltre mille euro per le violazioni alle norme sulla circolazione stradale, mentre l’amico deve rispondere per il reato di porto ingiustificato d’arma da taglio.

