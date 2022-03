Palma di Montechiaro. Entrano in casa di un’anziana e la rapinano 

A Palma di Montechiaro è stata immobilizzata e minacciata, all’interno della sua abitazione. Una pensionata settantaduenne, è stata costretta a consegnare tutti i soldi che aveva in casa, 350 euro e il libretto postale. Ad intrufolarsi nella casa della donna, in via Donizetti, sono stati due malviventi incappucciati. Arraffato il magro bottino sono scappati.

A dare l’allarme al 112 è stata la stessa anziana. Sul posto sono accorsi i carabinieri che adesso si stanno occupando dell’attività investigativa. Nella zona di via Donizetti ci sono alcuni impianti di videosorveglianza, e i militari dell’Arma potrebbero già aver acquisito i filmati.

