Palermo. Ragazza tenta suicidio dal ponte, salvata dai militari dell’Esercito

A Palermo, intervento salvavita da parte di una pattuglia dell’esercito che ha sventato il suicidio di una ragazza di 28 anni. I militari stavano rientrando in sede e mentre transitavano nella rotonda di via Leonardo da Vinci improvvisamente hanno notato una scena inequivocabile, una giovane, ferma sul cavalcavia, che si era sporta dal guardrail e si stava per gettare nel vuoto. La pattuglia del raggruppamento Sicilia occidentale, impegnata nell’operazione Strade sicure, ha subito arrestato la propria marcia. I militari hanno acciuffato la ragazza in extremis evitando così che compiesse l’estremo gesto, grazie anche all’opera di convincimento effettuata da una soldatessa. La 28enne è stata poi consegnata al personale del soccorso medico che ha potuto prestarle le prime cure.

