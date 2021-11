Nuove elezioni per CNA Industria Sicilia. Presidente nazionale Silvia Pompili

Il 18 ottobre, presso la sede nazionale di CNA, in Piazza Armellini, si è svolto il Consiglio Nazionale CNA Industria, in presenza di Daniele Vaccarino, presidente nazionale di CNA, insieme ai rappresentanti di tutte le regioni, dove è stata eletta Silvia Pompili come nuovo presidente nazionale CNA Industria, e i vice presidenti nazionali Daniele Incorvaia, già eletto presidente regionale di CNA Industria Sicilia, il 29 luglio 2021, Giorgio Carretti, Alessandro Aiello, Cristiano Montesi, Francesco Lopez. Ruoli di prestigio che comportano tante responsabilità e altrettante soddisfazioni.

La CNA Industria Sicilia si dichiara entusiasta dei nuovi ruoli assegnati e vicina alle imprese.