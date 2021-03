Nissa, dalla Sardegna un rinforzo per il centrocampo

Sacrificio, combattività, senza lesinare energie, in ogni parte del campo. E’ il profilo di un nuovo rinforzo della Nissa per il centrocampo. E che rinforzo! Si tratta di Gianluigi Illario, classe 1996, sardo doc, giovane, ambizioso e con un palmares di grande rilievo. Gianluigi vanta presenze sia in serie D che in Eccellenza, è nato calcisticamente nelle giovanili della Torres dove ha disputato anche la Beretti nazionale, ma già a 17 anni è stato capace di inanellare oltre venti presenze in Eccellenza a Castiadas, società a pochi chilometri da Cagliari. Ha disputato i play off per la D, vincendo anche la Coppa Italia di Eccellenza e ha militato in società prestigiose della sua regione come Nuorese, Arzachena per passare poi alla Novese (Piemonte) giocando per due stagioni in Serie D. Quest’anno ha iniziato alla Massese in Eccellenza Toscana, prima di approdare alla Nissa.