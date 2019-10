“Nessuna rinuncia alla tappa del Giro d’Italia”. Disappunto dell’amministrazione comunale per la decisione di escludere Caltanissetta

“Caltanissetta non ha rinunciato a nulla. La decisione sulle tappe del Giro d’Italia non passa dagli organi comunali ma viene assunta autonomamente da RCS, società che organizza il Giro. Rimane l’amarezza per la scelta di escludere il capoluogo nisseno dalle tappe siciliane della corsa”. Lo afferma il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, d’intesa con l’assessore allo sport, Fabio Caracausi, per rettificare quanto pubblicato da alcuni organi di stampa che hanno accreditato la notizia di un’inesistente “rinuncia” di Caltanissetta in favore di Enna, articolo apparso su una testata nazionale.

“Ci è stato spiegato che Caltanissetta è stata città di tappa nel 2018 con il Giro d’Italia e nel 2019 con il Giro di Sicilia e da un punto di vista sportivo ci può stare che quest’anno la scelta sia ricaduta sulla vicina città di Enna. Tuttavia rimane il nostro disappunto perché la notizia trapelata nei giorni precedenti l’ufficializzazione del calendario sembrava supportata da solide basi. Era insomma qualcosa di più d’una semplice indiscrezione. Evidentemente qualcosa all’ultimo è cambiato, ma non è certo il Comune di Caltanissetta ad avere rinunciato. L’auspicio è che la nostra città sia sede di tappa il prossimo anno”.