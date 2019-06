Nebrosport, doppio impegno tra Sicilia e Aspromonte

Sant’Angelo di Brolo 20 giugno 2019-Torna in pista sotto il primo sole cocente della stagione la dirompente scuderia Nebrosport. Per l’occasione, il rinomato team santangiolese sarà presente nello stesso weekend su ben due fronti: sia alla 21^ Cronoscalata Giarre – Montesalice, che al 4° Slalom di Gambarie in provincia di Reggio Calabria.

Per quanto riguarda la gara che avrà luogo nel catanese da venerdì 21 a domenica 23 giugno 2019, è stata organizzata dall’AutomobileClub Acireale e sarà valida quale 6° appuntamento della serie nazionale cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna sud.

Per la Nebrosport saranno due gli alfieri in pista.

Primo allo start il veloce driver Francesco Di Stefano che sfiderà la salita di Giarre facendo affidamento alla sua Peugeot 106 RS 1.6. L’obiettivo sarà dunque quello di migliorare il secondo posto di classe di Torregrotta.

A seguire, toccherà al funambolico Salvatore Scibilia su Alfa 147 RS 2.0, galvanizzato dalla vittoria di classe dello Slalom Torregrotta che gli darà le giuste motivazioni per tenere alta la concentrazione.

Passando lo stretto e trasferendoci a Reggio Calabria – più precisamente nel comune di Santo Stefano in Aspromonte – ecco che si svolgerà lo Slalom di Gambarie. Puntualmente allestito dal team Piloti per Passione, coinvolgerà gli appassionati reggini nel weekend del 22 e 23 giugno 2019.

Unico pilota in rappresentanza della scuderia Nebrosport, sarà Santo Fallo. Anche lui, ritorna in competizione dopo l’ultimo Slalom Torregrotta del 2019, in cui al volante dell’immancabile ed intramontabile Fiat 500 Sporting era riuscito a sfiorare il primato di classe RS 1.150.