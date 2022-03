Naro. Vandali in azione nella casetta della “Città dei bimbi” 

A Naro vandali in azione. Per ben due volte i danneggiamenti hanno interessato il cancello della “Città dei bimbi” ed la casetta in legno posizionata presso il vicolo torretta. A presentare denuncia ai Carabinieri della locale stazione il sindaco Maria Grazia Brandara e l’assessore Paschia, responsabile della gestione del patrimonio immobiliare e degli affari legali. “Speriamo che venga fatta luce sui danneggiamenti, e che vengono individuati i colpevoli”, dichiara il primo cittadino. L’impegno di questa amministrazione è quello di tutelare il patrimonio in nostro possesso ed evitare che altri episodi simili si verifichino nel nostro territorio”. L’apertura della “Città dei bimbi” avverrà domenica 13 marzo alle ore 17.00.

