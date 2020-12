Naro, sindaco Brandara:” Tanti progetti, tra questi, la città del Santo Nero, le vie di San Calogero”

Maria Grazia Brandara, sindaco di Naro, in diretta Facebook ha voluto porgere gli auguri di buon anno a tutti i naresi, soprattutto quelli sparsi per il mondo. Il sogno del sindaco è quello di far risplendere la “sua Naro” oltre a dotarla della normalità che manca a causa della precedente amministrazione e cioè garantire la pulizia di tutte le strade, la regolare raccolta dei rifiuti e la regolare distribuzione idrica. La Brandara ha infatti presentato esposto in procura per i disservizi idrici che creano penuria d’acqua in paese. Per quanto riguarda “ far risplendere Naro” c’è l’idea di creare la “città del Santo Nero, le vie di San Calogero”. Idea che se attuata farebbe diventare il paese meta turistica da ogni parte del mondo con un grande sviluppo economico. Il sogno di Maria Grazia Brandara è quello di offrire lavoro e far tornare al proprio paese i naresi sparsi nel mondo. Naro fa già parte di importanti circuiti turistici, enogastronomici e culturali ma con le vie di San Calogero ci sarebbe la svolta. Maria Grazia Brandara chiede ai concittadini di resistere alla crisi economica causata dal Covid perché la sua Giunta sta già lavorando al dopo pandemia. In 18 mesi dal suo insediamento questi sono i 30 interventi portati a termine:” Il primo intervento è stato quello riguardante i lavori di sistemazione del Calvario. Mi sono insediata il 2 maggio e per San Calogero (sono certa con il suo aiuto) il Calvario era bello e sistemato.

Di seguito gli altri interventi:

2. Fornitura e collocazione di due nuove ecoisole

3. È stato affidato l’incarico per Elaborazione PEF Rifiuti 2020 in conformità alla circolare ARERA

4. È stato redatto il progetto partecipazione al bando centro storico Via Gaetani e Via Dante

5. I lavori di sistemazione della curva di via Matteotti

6. Atto propedeutico al PAESC con la nomina dell’Energy manager

7. Fornitura e collocazione Semafori intelligenti e segnaletica orizzontale e verticale all’incrocio Naro – Camastra – Canicattì e alla scuola sant’agostino

8. È stato approvato il Piano Triennale Anagrafe scolastica

9. Adeguamento antincendio scuola materna S. Calogero

10. Lavori di ampliamento aule nella Scuola Media e Scuola Materna per covid 19

11. Lavori di adeguamento dell’ex asilo nido ad aule scuole materna per covid 19

12. Lavori di sistemazione e recupero IV Nobile

13. Lavori di sistemazione e recupero Museo della grafica

14. Lavori di realizzazione impianto antintrusione Museo grafica e collegio Maria

15. Per lo sport il progetto per la sistemazione il recupero e miglioramento energetico del campo sportivo comunale – partecipazione a bando

16. Il nuovo bando di gara per assegnazione impianto sportivo M. Vaccaro

17. Lavori di completamento impianto “San Giovanni” per la pratica del canottaggio”

18. Gara per adeguamento impianti Palestra Via Matteotti

19. Progetto per la realizzazione di un ascensore panoramico nel palazzo Comunale per abbattimento barriere architettoniche

20. Naro La Fiera

21. Consolidamento costone Nord (Castello – Vecchio Duomo)

22. Indagini e Verifica vulnerabilità sismica Scuole

23. Sistemazione illuminazione pubblica Zona Castello e alberi Viale Umberto

24. Sistemazione marciapiede Via Dante – Piazza S. Agostino

25. Cantieri scuola per la sistemazione della Via Roma – Via Laudicina e Piazzetta via M. Grazia angolo V.le Umberto

26. Sistemazione Città dei bimbi con fornitura e collocazione giostre per tutti compresa una giostra inclusiva.

27. Fornitura e collocazione di un Totem nella città dei bimbi.

28. Informacittà alla fine di via Dante con notizie sulla città e per i cittadini

29. Consegna Lavori per la sistemazione della via Archeologica di accesso al Castello Chiaramontano via di fuga

30. Gara in corso strada esterna Salita – Tardio Via di fuga