Musumeci su tentata corruzione assessore Messina: condivido scelta di denunciare, governare con trasparenza è precondizione per sviluppo

«Senza entrare nel merito di vicende che sono sottoposte a vaglio dell’autorità giudiziaria e, quindi, per il doveroso rispetto che le si deve, desidero evidenziare, come ho fatto nel corso di una telefonata con l’assessore Messina, la mia piena condivisione della sua scelta di informare immediatamente gli inquirenti dei fatti occorsi. Governare le istituzioni con trasparenza è la precondizione per garantire sviluppo alla nostra Isola e rassicurare quanti vedono nella Sicilia una possibile meta di investimenti. Lo impone anche il sistema di valori con cui più generazioni sono state educate alla buona politica». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando il caso della denuncia di tentata corruzione dell’assessore del suo governo Manlio Messina.

