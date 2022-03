Mussomeli. Vince 5.000 euro di buono spesa e lo condivide con chi ha bisogno  

Il grande cuore di Mussomeli non si smentisce. L’ultima riprova viene dalla signora Enza Lanzalaco, fortunata vincitrice del mega buono spesa di 5.000 euro che condividerà con chi ne ha bisogno: “Perché nella vita bisogna pensare anche agli altri non solo a se stessi.”

La consegna è avvenuta ieri mattina nel punto vendita Coop/Gruppo Radenza di contrada Monticelli. Da Ragusa è arrivato il dott. Carmelo Tuminello, assistente di rete dei supermercati Coop Gruppo Radenza che in Sicilia raggruppa trecento punti vendita tra proprietà e affiliati, che ha portato con sé il mega buono consegnato direttamente nelle mani della vincitrice, assai emozionata e quasi incredula di tanta fortuna.

Dice il dott. Tuminello: “Siamo radicati in tutto il territorio siciliano e di tanto in tanto abbiamo anche la possibilità di regalare un po’ di sorriso ai nostri clienti. Come ogni anno, durante il periodo dell’Avvento, pubblichiamo il calendario con allegati diversi premi sotto forma di buoni spesa da 50 e 25 euro, con premio finale di 5.000 euro. Quest’anno la fortuna ha premiato il nostro punto vendita di Mussomeli e stiamo consegnando il premio proprio oggi. Si tratta di buoni spesa spendibili per tutto il 2022 e credo che in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, possa diventare anche un momento di speranza per tutti noi. Quando abbiamo comunicato alla signora che aveva vinto, le sembrava di essere su Scherzi a parte, anche perché la notizia è arrivata sotto Carnevale, ma ben presto ha avuto il riscontro che non si trattava di uno scherzo. Io vengo a Mussomeli da qualche anno, ma questa è la prima volta che lo faccio per consegnare una vincita di questa portata. Certo il viaggio da Ragusa non è agevole, le nostre strade in Sicilia dovrebbero essere tutte migliorate, soprattutto per chi per lavoro o necessità è costretto a percorrerle tutti i giorni. Oggi il viaggio però è stato più “leggero””

La signora Lanzalaco ha aggiunto: “All’inizio non ci credevo e ho anche scritto per avere conferma. Poi però tutto è andato per il meglio. Chiaramente non utilizzerò questi buoni spesa solo per me, ma ne donerò buona parte. Già ho individuato anche un’associazione di beneficienza, perché soprattutto in momenti come questi, condividere è importante, bisogna aiutare anche gli altri e magari trasferire un po’ di fortuna.”

Ovviamente molto contenti anche i dipendenti del supermercato, una quindicina in tutto, che si sono stretti idealmente attorno alla vincitrice dal cuore generoso. (Roberto Mistretta La Sicilia)

(Nella fota da sinistra Gino Ianni responsabile punto vendita di Mussomeli, la vincitrice Enza Lanzalaco e Carmelo Tuminello assistente rete area vendita Sicilia Coop/Gruppo Radenza)

