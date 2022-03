Mussomeli, sindaco Catania: ”Vinto un contenzioso ai danni del comune” 

Il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania: “Sono molto lieto di comunicare che un altra battaglia legale, di significativo importo, è stata vinta dal comune di Mussomeli. Qualche anno fa era stata intentata una controversia legale ai danni del Comune di Mussomeli, con annessa richiesta di risarcimento danni per un importo pari a 1,250 mln di euro. È inutile sottolineare che la soccombenza avrebbe significato per il comune un indebitamento consistente ai danni delle casse comunali e dei cittadini. Ringrazio lo studio legale Pellegrino e l’avvocato Sandro Di Carlo per l’ottimo lavoro fatto che ha permesso al comune di uscire vittorioso da questa azione legale ai suoi danni.Continuiamo a lavorare per il bene della nostra comunità”

