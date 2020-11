Mussomeli, sindaco Catania: “ Un Offesa per tutte le attività, ancora non sappiamo a che zona appartiene la Sicilia”

Il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania con un post pubblicato su Facebook rappresenta lo stato d’animo di tutti i siciliani di fronte ad un governo che ancora deve parlare alla Nazione:”A poche ore dall’entrata in vigore del Decreto firmato ieri, 3 novembre, non sappiamo ancora a quale zona appartiene la Sicilia (gialla, arancione o rossa). Trovo che questa situazione sia estremamente penalizzante ed offensiva nei confronti dei nostri imprenditori che con grande sacrificio portano avanti la propria attività. Praticamente ancora non siamo in grado di dire al barista se domani deve aprire o meno. Al ristoratore o al Pub se aprire o meno. Sono a completa disposizione dei miei cittadini, a qualunque ora, ma, con il rispetto istituzionale che ho sempre avuto, chiedo al governo nazionale di mettermi nelle condizioni di dare risposte ai miei concittadini.”

