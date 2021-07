Mussomeli: Ribalta televisiva, il fascino delle auto storiche e i borghi più belli d’Italia

Ribalta televisiva nazionale per il comune di Mussomeli, protagonista grazie all’Automobile Club di Caltanissetta di “Ruote nella Storia”, blasonato appuntamento promosso da Aci Storico che coniuga il fascino delle auto storiche con i “borghi più belli d’Italia”. Per il suo settimo appuntamento su 60 in programma nel 2021. Ruote nella Storia farà tappa a Mussomeli, “Sulla via dei Castelli”, dove gli appassionati di auto storiche e i fortunati possessori si ritroveranno dopo aver attraversato le strade del Vallone partendo da Caltanissetta. Le vetture che sfileranno sono tutte auto storiche immatricolate prima del 1 gennaio 1991 e autorizzate alla circolazione su strada aperta al traffico ed i modelli inseriti nella “Lista di Salvaguardia” emanata da Aci Storico.

Il programma della manifestazione prevede l’arrivo ed il raduno dei partecipanti, presso il piazzale Mongibello, alle ore 10.30 di domenica 4 luglio, dove saranno accreditati anche gli equipaggi provenienti dal resto della Sicilia e la consegna del road book.

Alle ore 11:00 è in programma la sfilata delle auto fino a Piazza Umberto dove gli equipaggi saranno accolti dall’Amministrazione Comunale, dal Presidente dell’Automobile Club (avvocato Carlo Alessi) e dalla direttrice dell’ACI nisseno (dottoressa Rita Caruso).

Il momento agonistico prevede delle prove di orientamento all’attività di regolarità con partenza alle 12.00 e arrivo in piazza Castello. Nel primo pomeriggio inoltre è prevista la visita allo splendido castello Manfredonico di Mussomeli, famoso in tutto il mondo.

Questa manifestazione sarà ripresa dal format televisivo “Ruote nella Storia”, promosso da Aci Storico che mette in risalto il territorio nazionale, i suoi splendidi borghi e le auto che hanno fatto la storia dell’automotive mondiale e sarà trasmesso sulle reti televisive nazionali tra le quali Aci Sport Tv sul canale 228 di Sky. Il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania dichiara: “ Ringrazio ancora una volta la dott.ssa Rita Caruso e Giusy Mulè dell’ ACI Caltanissetta, i nostri Vigili Urbani, la Proloco di Mussomeli e l’assessore al turismo Seby Lo Conte. Un altro tassello per la promozione del nostro territorio”