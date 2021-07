Mussomeli. Il sindaco Giuseppe Catania sul prestigioso magazine Donna & Impresa

Il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania, dichiara: “Sono molto onorato per il servizio che mi è stato dedicato nel numero in uscita sul prestigioso magazine DONNA & IMPRESA (a pag. 64) e sono molto contento per le splendide foto su Mussomeli.

DONNA & IMPRESA è un magazine di eccellenza edito in 150.000 copie a colori.

Inoltre, grazie al web, conta oltre 160 milioni di visualizzazioni con all’attivo i seguenti Social Network:

È un magazine di eccellenza ed i numeri sopra indicati e i partner istituzionali lo dimostrano. il semestrale è, infatti, distribuito alle aziende più significative d’Italia iscritte alla Camera di Commercio, alle Camere di Commercio italiane nel mondo, alle Ambasciate, ai Consolati, alle Istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano di internazionalizzazione, ai Ministeri, alle Regioni anche attraverso gli Assessorati e/o Comitati delle Pari Opportunità e turistici, agli Ordini Professionali in genere, agli uffici stampa maggiormente accreditati, agli artisti ed ai media nazionali oltre che essere pubblicato sul web all’indirizzo www.donnaimpresa.com e sostenuto dall’associazione internazionale “Business Woman” che opera attraverso i Comitati Nazionali ed Internazionali nei maggiori Paesi industrializzati, svolgendo attività di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno delle attività di valorizzazione della donna attraverso attività editoriali e di formazione.

DONNA & IMPRESA è una rivista che si colloca come “unica” nel panorama dell’editoria al femminile.

Rappresenta l’unico punto di riferimento nel dibattito italiano sui modelli organizzativi dell’impresa al femminile, e non solo.

Si occupa di tutto, dalla politica, alle inchieste, ad articoli di ricerca, rubriche e approfondimenti, ma anche moda, bellezza, salute, benessere, il tutto accompagnato da uno sguardo poliedrico che si muove anche sui campi dell’hobby, della mondanità e della cultura.

Ringrazio la presidente del magazine, Valeriana Mariani, e tutti coloro che hanno lavorato su questo servizio. Condivido questo bel servizio con la presidente Dhebora Mirabelli di un partner di prestigio del Comune di Mussomeli come CONFAPI Sicilia.”