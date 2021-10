Mussomeli e innovazione, Progetto 3DLab-Sicilia. Sindaco Catania: “Andiamo avanti proiettati nel futuro”

Il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania: “Il turismo sta attraversando una fase di crisi, ma anche di profondi cambiamenti. Ci si muove verso nuove direzioni come il turismo di tipo esperienziale, per cercare di spostare i flussi turistici fuori dalle rotte abituali. In quest’ottica le tecnologie informatiche permettono di pubblicizzare nuove mete e, a chiunque ne abbia l’intenzione, di organizzare le proprie esperienze in maniera del tutto autonoma e personalizzata.

Oggi non si tratta più di pura utopia, ma di sviluppare gli strumenti adatti ad utilizzare le tecnologie immersive in diversi livelli di applicazione nel settore turistico.

Le opportunità offerte dalla tecnologia digitale nel complesso dei Beni Culturali, come anche in altri settori, sono infinite e in continua evoluzione. Di fatto trasforma la visita in un’esperienza multisensoriale arricchendo la fruizione delle opere d’arte con informazioni aggiuntive e contenuti interattivi.

Con questi obiettivi, il Comune di Mussomeli in partnership con Università di Catania e aziende ad alta specializzazione tecnologica ha avviato un progetto di valorizzazione del nostro patrimonio culturale (palazzi storici, centro storico, Castello) attraverso l’impiego di tecnologia di ultima generazione.

Stato attuale del progetto: Allo stato attuale sono state effettuate le prime riprese video e montate alcune scene che è possibile visualizzare al seguente link: https://www.3dlab-sicilia.it/tour-virtuale-castello-mussomeli/

Nei prossimi mesi verranno completate le riprese anche negli altri siti di Mussomeli.

Andiamo avanti proiettati nel futuro”