Mussomeli, Covid: 7 nuovi positivi. Alcune sono persone rientrate per le feste

Il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania comunica: “7 nuovi casi positivi al coronavirus: 2 contatti stretti di soggetti risultati positivi nei giorni scorsi, 2 nuovi casi positivi e 3 casi geografici cioè persone rientrate in Sicilia che si trovavano fuori per studio o per lavoro e che hanno fatto il tampone all’Usca di Mussomeli. Casi totali 37. Continua nei prossimi giorni la mappatura dei contatti dei soggetti positivi.” Il sindaco conclude augurando a tutti un buon Natale e rivolge il pensiero soprattutto alle persone positive che si trovano in quarantena e agli operatori sanitari impegnati anche in questi giorni.

