Mussomeli, Coppa Italia di Mountain Bike. Sindaco Catania: “Sold out strutture ricettive, grande beneficio per l’economia locale”

È partito stamane alle 8,30 il Trofeo “Bricomarket” valido come prova per la Coppa Italia giovanile di Mountain Bike.

“Tutte le strutture ricettive di Mussomeli sold out. Tutti i posti letto occupati e centinaia di appassionati e visitatori in giro per locali (ristoranti e pub), con grande beneficio per l’economia locale.



Sono molto contento – continua il primo cittadino- di poter dire che l’obiettivo che ci siamo posti con la realizzazione di questo importante evento sportivo a Mussomeli, coppa Italia di Mountain Bike (unica tappa in Sicilia), è stato centrato. Evento a cui lavoriamo insieme all’associazione ciclistica sportiva locale da mesi. Tutti i posti ricettivi pieni, appassionati e visitatori in giro per locali ed esposizione mediatica importante per il castello manfredonico e per Mussomeli. Anche per il futuro candidiamo Mussomeli ad ospitare eventi sportivi con un forte impatto e richiamo turistico: ciclismo e automobilismo in primo luogo. Lavoriamo con i fatti – conclude il Sindaco Giuseppe Catania – alla promozione turistica del nostro territorio.”