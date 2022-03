Muore a 19 anni in un incidente Marika Cambria. Amava la danza e voleva fare l’infermiera  

Tragedia questa mattina poco prima delle 11 sull’asse viario direzione Milazzo, subito dopo lo svincolo di Grazia di Milazzo. A perdere la vita in un incidente stradale, Marika Cambria 19enne originaria di San Filippo del Mela. Secondo quanto al momento ricostruito, la giovane era alla guida di uno scooter, quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro il guard-rail. L’impatto è stato violentissimo e la 19enne sarebbe morta sul colpo.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e il medico a bordo ha tentato di rianimare la ragazza, ma tutti i tentativi sono risultati inutili. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia stradale, che dovrà verificare se non ci siano altri mezzi coinvolti.

Marika aveva festeggiato da poco i 19 anni con una bella festa insieme a parenti e amici. Appassionata di danza, aveva da poco iniziato la carriera universitaria a Messina frequentando il corso di Scienze Infermieristiche.

