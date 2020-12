Manuel Samaritano, coordinatore di Agrigento e vice coordinatore provinciale del movimento politico Italexit -No Europa per l’Italia- di Gianluigi Paragone, informa che il 6 dicembre alle ore 11 in piazza Cavour ad Agrigento si terrà una manifestazione per parlare di diritto al lavoro art.1 Costituzione Italiana, Immigrazione clandestina, sanità pubblica, turismo in Sicilia e solidarietà ai pescatori mazaresi sequestrati in Libia.

