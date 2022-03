Morte Nino Barraco, Cuffaro: “Perdiamo una delle voci profetiche del cattolicesimo sociale siciliano” 

“Con la scomparsa di Nino Barraco perdiamo una delle voci profetiche del cattolicesimo sociale siciliano che, forte della formazione scolastica in ambito salesiano e dei suoi studi universitari di diritto, ha saputo offrire un contributo di narrazione e di pensiero di grande rilievo per il cammino di matrice conciliare avviato nella Palermo degli anni ‘70 dal Cardinale Salvatore Pappalardo, col quale collaborò a lungo nel servizio all’informazione”. Lo dichiara il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro.“Un giornalismo mai gridato, il suo, che nel corso degli anni ha saputo distinguersi per una vera e propria vena poetica con cui sapeva trasmettere a quanti lo ascoltavano nei sui coinvolgenti interventi pubblici tutta la passione per l’uomo e per la fede dalla quale la sua vita personale, familiare e professionale era stata profondamente segnata. Lo ricordiamo – conclude Cuffaro – con affetto insieme ai molti che lo hanno conosciuto e apprezzato così ai suoi concittadini di Lercara Friddi”.

Lutto nel mondo del giornalismo siciliano: è morto all’età di 92 anni Nino Barraco, dopo circa 70 anni di cammino professionale. Nato a Lercara Friddi, era molto legato al mondo ecclesiastico. È stato direttore responsabile di diverse riviste, a partire dalla testata ‘Voce cattolica’, ha ricoperto la carica di presidente regionale dell’Unione cattolica stampa italiana, docente di Etica professionale all’Istituto superiore di giornalismo presso l’Università di Palermo e componente dell’ufficio stampa dell’Assemblea regionale siciliana.

Leonardo Sciascia definì Nino Barraco “uomo di pace”, mentre il cardinale Salvatore Pappalardo ebbe grande stima dell’uomo e del professionista. L’arcidiocesi di Palermo lo celebra sul proprio sito e ricorda che il giornalista “per sei decenni ha vissuto e raccontato la Chiesa ‘nella realtà e nella storia’”.

