Montedoro, stop distribuzione idrica

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato che dalle ore 7 di mercoledì 23 marzo, sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Madonie Ovest per eseguire un intervento di manutenzione urgente in contrada Iannigallo. Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, sospenderà la distribuzione nella stessa giornata di mercoledì 23 nel territorio del comune di Montedoro.

La distribuzione si prevede che riprenderà regolarmente giovedì 24 marzo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...