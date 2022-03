Mobilitazione PD Agrigento e Caltanissetta per la SS 626 Licata- Ponte Braemi 

Il PD Agrigento e Caltanissetta annuncia un presidio sulla Statale 626 fissato per Domenica, 20 Marzo alle ore 10.30 presso il Km 27 “Trabia Tallarita”.

La S.S. 626, meglio nota come “Licata – Ponte Braemi” rappresenta uno dei tratti stradali maggiormente importanti per una vasta orzione di territorio siciliano, a cavallo fra due province.

“E’ stata concepita come una strada “a scorrimento veloce” che collega Licata all’entroterra siciliano e all’autostrada “Palermo-Catania”; ha una rilevanza strategica per i Comuni ricadenti nella Valle del Salso e per quelli adiacenti (Licata, Ravanusa, Campobello di Licata, Canicattì, Riesi, Sommatino, Mazzarino, Butera, Gela e Caltanissetta). Collega due province, Agrigento e Caltanissetta; lungo tale asse stradale si articolano diversi siti di interesse economico rilevante.Realizzata a partire dalla seconda metà degli anni settanta e mai completata! Troppo tempo trascorso nell’indifferenza e nell’incuria generale, troppo tempo trascorso nella speranza che qualcuno si adoperasse per porre la parola fine ad un’odissea lunga 50 anni.È giunto il momento di scendere in piazza, insieme difenderemo il nostro diritto di poter contare su strade sicure e moderne.” Si legge nel documento a firma del Pd

