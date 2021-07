Messina. Muore a 33 anni Carmelo Bonaccorso. I festeggiamenti per l’Italia in finale e poi la tragedia

Tragedia a Messina. Stava tornando nella sua casa di Santa Lucia Sopra Contesse dopo aver festeggiato insieme ad amici la finale dell’Europeo conquistata dall’Italia, ma all’ultima curva il suo scooter ha sbandato finendo sul guardrail e successivamente sul muro di contenimento. Così è morto Carmelo Bonaccorso, 33 anni, impiegato in un’azienda della zona sud. Il ragazzo, intorno alle 4 di questa mattina, per cause che adesso la polizia stradale dovrà accertare, ha perso il controllo del mezzo lungo l’asse viario che collega lo svincolo di San FIlippo alla statale 114. A lanciare l’allarme un automobilista in transito. Ma all’arrivo dei soccorsi per il centauro non c’era già più nulla da fare. Carmelo stava progettando il suo futuro finendo di ristrutturare un appartamento con il quale sarebbe andato presto a convivere con la compagna. Il suo corpo è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale Piemonte dove in mattinata sono giunti i genitori, la fidanzata e tanti parenti e amici.

