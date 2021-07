Messina. Arrivano 100 migranti da Lampedusa. Uno positivo al Covid

A Messina nuovo sbarco di migranti questa mattina dalla nave quarantena Aurelia. L’imbarcazione, di proprietà della Snav era arrivata in porto all’alba di ieri proveniente da Augusta con a bordo 148 persone che hanno trascorso alcuni giorni nel centro di prima accoglienza di Lampedusa. In città sono sbarcati in cento e per l’occasione è stata attivata la macchina organizzatica con il coordinamento di Protezione civile, prefettura e Capitaneria di porto. La nave Aurelia ha successivamente lasciato il porto alle 9.20. Tra le persone giunte a Messina, si è registrata la positività al Covid di un uomo successivamente trasferito al Policlinico. Un’altra persona, negativa al tampone, resta invece sotto osservazione dei medici del Piemonte poiché a stretto contatto con la persona contagiata.

