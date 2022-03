Meritocrazia Italia. Emergenza Energetica: possiamo fare la nostra parte

Sullo sfondo del conflitto esploso in questi giorni vi è la condizione di dipendenza di molti Stati rispetto all’approvvigionamento energetico.

Fondate sono le crescenti preoccupazioni per ulteriori rincari, che graverebbero su una situazione già drammatica per imprese e famiglie.

Sui rapporti internazionali i cittadini possono dire la loro, invocando ragionevolezza nelle scelte, chiedendo coesione e manifestando per la Pace. Per il resto, non si affidano al senso di responsabilità di chi decide, con fiducia nelle Istituzioni.

Ma non è vero che sono impotenti.

Ciascuno di Noi può fare la sua parte.

Anche nella direzione di dare un contributo prezioso alla tutela dell’ambiente e alla lotta contro i cambiamenti climatici, oggi è indispensabile dare espressione alla migliore coscienza civica possibile, con condotte virtuose di consumo sostenibile.

Meritocrazia Italia si appella alla responsabilità e allo spirito di collaborazione di tutti i cittadini, sollecitando l’ottimizzazione dei consumi energetici, con contenimento, se possibile, dell’utilizzo dei riscaldamenti o riduzione delle temperature, e con maggiore accortezza nello spegnimento dei sistemi di illuminazione e di elettrodomestici o strumenti elettronici quando non in uso.

Farebbe la differenza la riduzione della temperatura anche soltanto di un grado all’interno di tutti gli uffici pubblici e nei luoghi aperti al pubblico.

Sacrifici sostenibili che, se condivisi, possono portare importanti utilità in termini di risparmio, con sollievo anche per la precarietà della situazione ambientale.

Un piccolo passo, ma nella giusta direzione.

