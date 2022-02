Meritocrazia Italia: Direzione Nazionale dell’11/02/2022

Ieri 11 Febbraio 2022, su piattaforma Zoom, si è svolta la Direzione Nazionale di Meritocrazia Italia. Il Presidente Walter Mauriello, preliminarmente, ha sottolineato l’importante azione svolta dal Movimento, grazie anche alla costante dedizione del suo gruppo dirigente, che attraverso i focus ed i comunicati quotidiani, ha anticipato tanti temi oggetto del dibattito politico, spesso distante dalle reali esigenze dei cittadini: “Meritocrazia Italia pone al centro della propria azione i cittadini, perché lo Stato deve avere cura dei propri figli, sempre. Siamo abituati ad interventi emergenziali, ‘MI’ invece programma e crea un’onda importante, moderata, consapevole e culturalmente indirizzata. Quella di Meritocrazia è un’azione importante ed impressionante; la nostra è la battaglia del Noi, con onestà e serietà al di là di inutili scontri e fuori dalla competizione. Vogliamo essere quella goccia che pian piano, con costanza e tenacia scava nella roccia, anche quella più dura. Meritocrazia è alla ricerca ed alla scoperta delle X, di quei soggetti che hanno una voce importante ma sono scoraggiati, stanchi e sfiduciati da una politica che è attirata ed attaccata alla poltrona, una politica che nei discorsi pubblici, nelle interviste, nei comunicati, non nomina mai il cittadino, il commerciante, l’imprenditore, il professionista. Soggetti che oggi si trovano a percepire il medesimo stipendio ma che allo stesso tempo si sono visti rincari delle bollette e aumento dei costi delle materie prime.”

Il Presidente ha inoltre conferito al dirigente Arnaldo Sciarretta, già Coordinatore della Regione Veneto, il ruolo di Coordinatore Area Nord; al dirigente Pio Marziani, già Vice Coordinatore Nazionale Meritocrazia, il ruolo di Coordinatore Area Centro; ed alla dirigente Nicla Improda, già Ministro Pnrr, il ruolo di Coordinatrice Area Sud. Altre nomine di rilievo: Simona Iezzi quale Coordinatrice della Regione Lazio; Monica Pellegrin quale Coordinatrice della Regione Veneto; Daiana Aufiero quale Responsabile Nazionale Dipartimento Psicologia; Alessandra Serraiocco quale Responsabile Nazionale Dipartimento PMI.

Il Presidente ha, infine, comunicato ai presenti l’intento di voler svolgere la prossima Direzione Nazionale in presenza, a Roma, nei giorni 25/26 Marzo 2022, in vista del miglioramento della situazione sanitaria. E’ stata pertanto riconfermata quale Responsabile del Comitato Organizzativo Manuela Lampitella, già Coordinatrice Nazionale di Meritocrazia, per le doti organizzative manifestate in precedenti eventi.

A tutti i neo nominati giungano i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta Meritocrazia Italia.