Mario Mattei nominato responsabile regionale all’Economia e allo Sviluppo Economico della DC Nuova

Mario Mattei è il responsabile regionale all’Economia e allo Sviluppo Economico della DC Nuova. La nomina è stata ufficializzata in

occasione del convegno “Il sistema economico italiano prima e dopo le

emergenze. Attuazione di politiche attive e passive a sostegno dell’occupazione”, tenutosi sabato scorso a Caltanissetta.

“Ringrazio Totò Cuffaro per la stima e per l’incarico accordatomi – dichiara Mattei -. Bisogna riportare le idee al centro della politica, mettendo al servizio della nostra gente impegno e competenze per il rilancio dell’economia e del sistema produttivo della nostra amata Sicilia”.

Il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro, augura un proficuo lavoro.

