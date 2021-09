Lucia Pinsone Vox Populi: “Green Pass? Un’etichetta! Coprifuoco no vax? Assurdo. Impugneremo ordinanza”

Lucia Pinsone presidente Nazionale Vox populi:” Un partito del popolo per il popolo. Per quanto riguarda il green pass, pur essendo vaccinata contro il COVID lo trovo anti costituzionale è un’ etichetta che va rivista. L’idea di Musumeci di imporre il coprifuoco ai non vaccinati in zona arancione? Ridicola e assurda! Impugneremo l’ordinanza”. Lucia Pinsone che sarà candidata alla presidenza della Regione punta poi il dito sull’immigrazione selvaggia, sulla spazzatura, sulle strade, sulla crisi economica siciliana. “Intendo rivoluzionare la Sicilia”

Mi piace: Mi piace Caricamento...