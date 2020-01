Loredana Guida giornalista di Agrigento muore di malaria

Loredana Guida, 44 anni, insegnante e giornalista, è deceduta la notte scorsa all’ ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dopo avere contratto la malaria, (a quanto pare non diagnosticata) in occasione di una vacanza in Nigeria.

Dopo qualche giorno dal rientro, febbre alta e dolori non le hanno lasciato scampo, è stata ricoverata per una settimana in rianimazione lottando contro la morte, ma non ce l’ha fatta.

Loredana per oltre 15 anni ha collaborato con le testate giornalistiche: Giornale di Sicilia e AgrigentoNotizie.