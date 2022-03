Lo chef Nisseno Stefano Sanfilippo Golden chef 2022 Best of Gastronomie International 

Di Danila Bonsangue.

Lo Chef Stefano Sanfilippo, originario di Palermo ma di fatto Nisseno, perché ha vissuto 25 anni a Caltanissetta dove e’ conosciuto e stimato da tutti, ristoratore e presidente regionale della Sicilia dell’ Associazione Professionale Cuochi Italiana, che attualmente gira l’Europa per consulenza aziendale ristorativa, diventa Golden chef 2022 Best of Gastronomie International, in questi giorni infatti si è riunita la giunta internazionale presieduta da George Grunenwald (presidente best of gastronomie). Stefano dichiara: “Divento Golden Chef 2022, una grande soddisfazione!

Best of Gastronomie International è una organizzazione indipendente di chef e buongustai con sede in Francia che racchiude 170 paesi del mondo. Ecco i nostri 3 obiettivi principali: Dare agli chef di tutti i paesi del mondo il riconoscimento che meritano, incoraggiare gli enti di beneficenza locali e aiutare una nuova generazione di chef a realizzare i propri sogni. Da due anni, da quando è scoppiata la Pandemia, ho reinventato il mio lavoro lasciando a Caltanissetta, Gela e Palermo le sedi di banchettistica e attraversando in un circuito programmato da me, delle tappe in Europa in concomitanza con attività lavorative di colleghi amici in sedi europee. Il mio obiettivo, nonostante la presenza del covid, è stato valorizzare le aziende siciliane in Europa dando a titolo gratuito la mia professione attraverso svariate demo nei locali che mi hanno ospitato e ricavando una piccola percentuale nell’ acquisto dei prodotti siciliani esportati in Europa.

Viaggio lungo e tortuoso visto il periodo che mi ha visto catapultato dall’ Italia alla Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Bratislava, Budapest, Slovenia, Belgio, alla riapertura di un noto ristorante sulla Costa nei mari del nord e in Francia a Lione dove la conoscenza con il presidente Georges Grunenwald, attraverso i miei piatti, la mia esperienza e la voglia di non fermarsi mai ha permesso questa onoreficenza e mi ha fatto entrare a far parte della Best of Gastronomie International.

Onorato e fiero proseguirò ancora la missione portando sempre alto il valore e la tradizione che la nostra terra ci ha dato come impegno…

Farò sempre il possibile per dare lustro alle giacche bianche e allo stesso tempo ai prodotti del nostro territorio.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...