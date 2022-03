Licata. Polizia setaccia il territorio, scattano multe, sequestri e uomo denunciato

I poliziotti del Commissariato di Licata, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Palermo, e agli agenti della polizia Stradale, hanno effettuato un maxi controllo straordinario del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, su disposizione del questore di Agrigento Rosa Maria Iraci.

Sotto il coordinamento del vice questore Cesare Castelli sono stati effettuati 8 posti di controllo, 110 le persone identificate e controllate, 69 i veicoli controllati, elevate 6 sanzioni amministrative per varie violazioni al Codice della strada, 2 veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, svolti 3 controlli amministrativi ad esercizi pubblici, 15 le persone controllate sottoposte a misure cautelari o alternative alla detenzione carceraria, 2 le perquisizioni effettuate a pregiudicati.

Nel corso delle attività, un cinquantenne licatese è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per il reato di evasione. L’uomo a seguito di un controllo effettuato dalle pattuglie del Commissariato, sebbene ristretto nella propria abitazione in regime della detenzione domiciliare dopo una condanna definitiva per reati predatori, non è stato trovato in casa, e solo dopo fattive ricerche degli agenti rintracciato e denunciato.

