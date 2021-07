Licata. Pistola e munizioni dentro un beauty case: denunciato

I poliziotti del commissariato di Licata hanno denunciato un uomo del posto, con precedenti di polizia, per i reati di porto abusivo di armi da sparo, minaccia e danneggiamento aggravato e spari in luogo pubblico. L’attività di indagine nasce da un episodio avvenuto la notte di capodanno quando furono esplosi alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo di un’abitazione a Licata. I sospetti si concentrarono subito a carico dell’uomo che peraltro aveva avuto alcuni dissapori con il vicino di casa.

La Polizia di Stato decise così di effettuare una perquisizione che dava esito positivo in quanto furono rinvenuti – all’interno di un beauty case in bagno – una pistola calibro 7.65 di colore nero lubrificata e funzionante, due caricatori vuoti e nr. 2 proiettili calibro 7.65 x17 e, in un altro luogo della casa, veniva altresì rinvenuto un proiettile di calibro 37-85 del tipo uso guerra, privo di polvere da sparo. Da immediati accertamenti esperiti presso la banca dati S.D.I. la predetta pistola non risultava censita nel territorio nazionale italiano pertanto veniva posta sotto sequestro penale e l’uomo, che non aveva mai conseguito il porto d’armi o altro titolo equipollente che ne autorizzasse la detenzione, veniva arrestato nella flagranza del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento, aggravato dal possesso di munizionamento da guerra.

Attive indagini autorizzate dall’A.G. e svolte dagli uomini del Commissariato e da personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Sicilia Occidentale di Palermo, attraverso l’esame balistico comparativo eseguito sui bossoli 7,65 mm e i proiettili cal. 7,65, risultati provenire tutti da spari effettuati dalla pistola in precedenza sequestrata all’uomo , consentivano di deferirlo nuovamente all’A.G. per i reati di porto abusivo di armi da sparo, minaccia e danneggiamento aggravato e spari in luogo pubblico.