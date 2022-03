Licata. Ladri in abitazione, rubati due fucili e gioielli 

A Licata sono riusciti a intrufolarsi nell’abitazione di un pensionato settantaseienne, e una volta dentro si sono portati via due fucili da caccia, legalmente detenuti dall’anziano, e tutti i monili in oro che erano custoditi in un mobile della camera da letto. Il furto è stato messo a segno in un immobile in centro. Un “colpo” avvenuto durante la notte fra giovedì e venerdì, mentre l’anziano non era in casa.

A fare la scoperta, l’indomani mattina, lo stesso pensionato. I carabinieri della Compagnia di Licata hanno raccolto la denuncia a carico di ignoti, e hanno subito avviato le indagini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...