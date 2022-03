Licata. Ladri fanno razzia in un garage, portata via anche una moto 

Hanno forzato la saracinesca, e una volta penetrati nel magazzino di un licatese, cinquantunenne, hanno portato via un motociclo Aprilia, una sega elettrica, un martello pneumatico, e vari attrezzi da lavoro. E’ accaduto in via Biondi, a Licata. Ad indagare sul furto, dopo che hanno acquisito la denuncia, sono i carabinieri della Compagnia cittadina.

Ad agire, quasi sicuramente, è stata una banda di ladri che ha pianificato il furto. Spetterà comunque ai militari dell’Arma provare ad identificare i responsabili. Nel magazzino non vi sarebbero impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Gli investigatori, comunque, hanno cercato telecamere anche nelle zone vicine.

