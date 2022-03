A Licata si indaga sul rogo doloso che nelle scorse ore ha completamente distrutto uno scooter Scarabeo Aprilia di proprietà di un 61enne. Il mezzo a due ruote è stato trovato carbonizzato in una zona periferica della città dopo essere stato rubato nella notte tra sabato e domenica. I poliziotti del commissariato di Licata hanno avviato l’attività di indagine per capire se e per quale motivo lo scooter è stato utilizzato e chi è stato a bruciarlo.

