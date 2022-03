Licata. Aveva droga in casa, marocchina denunciata 

Trovata in possesso di due involucri, contenenti marijuana, del peso complessivo di quasi 8 grammi. I poliziotti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Licata hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, una cittadina marocchina, trentenne, residente a Licata, ritenuta responsabile di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La stessa deve rispondere anche di inottemperanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio Italiano, poiche’ risultata irregolare. Il rinvenimento della droga, abilmente nascosta, nel corso di una perquisizione domiciliare, effettuata nell’abitazione in uso donna.

